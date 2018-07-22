В США засняли огненное НЛО на видео

22 июля американскому таксисту удалось заснять огненный НЛО на видео.

Рано утром, в 04:45, странный объект с длинным огненным хвостом стремительно пронесся над морем в небе. Этот момент и запечатлел мужчина на камеру. На видео видно, что объект движется с поразительной скоростью.

Удивленный поведением объекта очевидец поинтересовался у пользователей Сети, видел ли кто-либо что-то подобное. По его мнению, это было либо НЛО, либо же метеорит. Вариант с самолетом он исключил, так как тот не оставляет за собой подобный дымовой хвост.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.