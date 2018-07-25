Событие века: астролог рассказал, чем опасно кровавое лунное затмение

"Кровавое" лунное затмение вблизи Марса может спровоцировать напряженную ситуацию и даже войну. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"27 июля в 23:21 будет "кровавое" лунное затмение, когда Луна будет находиться рядом с Марсом. Опасаюсь, как бы не вспыхнули военные действия. Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. При таких условиях все может складываться очень драматично. В любом случае, в эти дни в некоторых странах могут происходить революционные перевороты и складываться неожиданные неблагоприятные ситуации, особенно это касается России", - отметил эксперт.

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Астролог не исключил обострения на Донбассе, а также в других горячих точках, например, на Ближнем Востоке.

Росс добавил, что лунное затмение 27 июля будет самым большим и самым длительным затмением Луны (103 минуты). "Это — самое значимое лунное событие ХХІ века. И это будет время больших катастроф, когда неожиданно может вспыхнуть война", - сказал он.

Лунное затмение может стать самой опасной точкой не только июля, но и всего лета.

Ранее астрологи призвали отказаться от наблюдения за лунным затмением. "Это самое глупое, что можно будет сделать вечером 27 июля. Более глупым могут стать только обильные возлияния алкоголя в этот день", – пишет "Сухарева башня".

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