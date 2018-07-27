Легко преодолевает препятствия: в Италии создали робота-кентавра, видео

В Италии создан робот-кентавр, который имеет две металлические руки и четыре ноги на колесах.

Разработчики позаботились о том, чтобы робот преодолевал неровную дорогу и приспосабливался к любой местности, сообщает ТСН.

При этом кентавр весит почти сто килограммов, высотой – полтора метра. По словам разработчиков, шустрый робот может пригодиться во время стихийных бедствий. Чтобы люди не рисковали жизнью, в поврежденные дома предлагают отправлять именно этого робота.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре создали робота-попрошайку.