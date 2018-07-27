Началось кровавое лунное затмение 27 июля-2018. Онлайн-трансляция

В Украине уже потихоньку можно наблюдать начало самого долгого в ХХІ веке затмения – кровавого лунного затмения 27 июля-2018.

Лунное затмение 27 июля-2018: время

Начиная с 20:14 по киевскому времени спутник Земли постепенно скрывается за тенью Земли, полное же затмение наступит в 22:30 по Киеву. Именно в это время станет Луна красной.

Полностью завершится весь процесс в 02:28.

Лунное затмение 27 июля-2018: как наблюдать

Для этого не нужно дополнительное оборудование – его можно увидеть невооруженным глазом (при отсутствии облачности в вашем регионе, разумеется).

Кровавое лунное затмение: приметы

Есть приметы, по которым в период лунных затмений не стоит:

одалживать кому-то/брать в долг;

зачинать ребенка – считается, что тот впитает в себя худшие черты обоих родителей;

заключать брак/разводиться – эмоции хлещут через край, так что решение может импульсивным и неверным.

Подробнее читайте в материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: приметы.

Лунное затмение 27 июля-2018: влияние на знаки Зодиака

Воспользоваться влиянием затмения для того, чтобы изменить свою судьбу успеет практически все.

Влияние лунное затмение 27 июля-2018 окажет на все без исключения знаки Зодиака, но в особой зоне риска оказались Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолей. Подробнее читайте в нашем материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: чем грозит каждому из знаков Зодиака.

Больше читайте в нашем материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: все, что нужно знать. Видео.