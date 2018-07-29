Смерть Вселенной: астрофизики объяснили, как умрет космос

Безграничный космос умрет так же, как и появился на свет — в результате большого взрыва, полагают астрофизики Сергей Одинцов и Василис Оикономоу.

При этом любой гипотетической гибели еще придется ждать 30-40 миллиардов лет, однако ученые говорят, что уже смоделировали вероятные сценарии ликвидации, пишет Newsweek.

В то же время астрофизики допустили модель определенной сингулярности, или места в космосе, где плотность материи исчерпывается, а концепция времени и пространства перестает существовать. Она эффективно может положить конец вселенной с помощью еще одного большого взрыва.

Кроме того, также есть и множество других сценариев, по которым такая сингулярность не появится. Впрочем, в случае, если жизненный цикл необъятного космоса закончится ее развитием, трудно сказать, какова ее природа. Но в любом случае у человечества не будет шансов ее исследовать. Если конец всего сущего закончится, согласно прогнозам, все живое умрет за долго до того момента. За 30-60 миллионов лет до смерти вселенной гравитационное поле сингулярности преобразует материю в плазму, приближаясь к единой точке бесконечной плотности материи. А потом вся плазма исчезнет вместе с сингулярностью, убеждены ученые.

Вместе с тем астрофизики допускают, что не исключен и сценарий, по которому вселенная продолжит расширяться бесконечно. Это возможно, если сокрушительная сингулярность не появится. Но здесь все зависит от альтернативных теорий гравитации, которые редко поддерживаются в моделировании. Со времени, когда факт большого взрыва был зафиксирован, ученые часто рассуждали над теориями всемирного катаклизма. Одинцов ранее говорил о "большом разрыве". Согласно этому предположению, расширение вселенной будет происходить все быстрее и быстрее, пока не появится серьезный "разрыв" в космической материи, который уничтожит все.

Напомним, ранее сообщалось о том, что физик-атеист Хокинг помог с доказательством существования Бога.