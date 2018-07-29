Католический университет создал нейросеть, которая "одевает" голых дам на фотографиях

IT разработчики из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул заявили, что создали искусственный интеллект, который "дорисовывает" купальники голым женщинам на фото.

Таким образом разработчики собираются бороться с порнографией в интернете. Чтобы научить искусственный интеллект, разработчики собрали базу данных в свыше 2 тысяч изображений обнаженных девушек. Так нейросеть училась выделять части тела, которые необходимо прикрыть, сообщает Theregister.

"Мы разработали новый тип фильтрации непристойного контента. Наш алгоритм подвергает цензуре не все изображение целиком, а только те части тела, которые могут ввести человека в искушение", – рассказал профессор католического университета Родриго Баррош.

Правда пока искусственный интеллект работает несовершенно: иногда купальник "сползает" или ничего не прикрывает. Так, на работк влияет фон фотографии; чем он сложнее, чем несовершенне работа нейросети.

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