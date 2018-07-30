Ученые объяснили, почему мужчины лгут о сексе и количестве партнерш

Представители "сильного пола" без особого умысла в разговорах количество своих половых партнерш.

Соответствующее исследование было опубликовано в специализированном издании Journal of Sex Research. Согласно мнению ученых из Университета Глазго (Шотландия, Великобритания) они попросту не запоминают в точности, со сколькими женщинам они занимались сексом. Дамы же, напротив, запоминают всех своих сексуальных партнеров.

Кроме того, по данным ученых, мужчины далеко не во всех случаях понимают, что переоценили свои половые успехи. Кроме того, у них гораздо чаще случаются связи на одну ночь — 17,5% опрошенных представителей "сильного пола" полагают, что в них нет ничего предосудительного, в то время как среди женщин такого мнения придерживаются лишь 9,3%.

Напомним, ранее ученые рассказали, что делает из мужчин секс-маньяков, а также о том, какие они ошибки в сексе допускают чаще всего.