Опубликованы фото проектов жилья для первых колонистов на Марсе

Отобраны финалисты конкурса космического агенства NASA по разработке жилья для астронавтов на Марсе.

При этом первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса. По их задумке, роботы соберут необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров.

По утверждению авторов, эта технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.

Создатели пяти лучших проектов поделили между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов.

Напомним, ранее в NASA рассказали, когда поселят людей на Луне.