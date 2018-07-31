Назван фрукт, способный защитить человека от рака

В борьбе с раком человеческому организму помогают плоды сливы – благодаря содержащихся в них антиоксидантах, которые защищают клетки от вредного воздействия среды.

Также слива помогает с пищеварением и снижением уровня холестерина, в борьбе с инфекциями. К такому выводу после ряда исследований пришли американские ученые, пишет The Health Site.

Полезно есть сливы и для здоровья сердца, так как те помогают процессу свертывания крови.

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Лечат сливами и ожирение. Ее полифенольные соединения эффективны против диабета, потому как крахмал способны превращать в энергию, поддерживая в крови уровень сахара.

Черный сливовый сок способствует улучшению здоровья ротовой полости.

Чтобы насытить организма необходимым количеством антиоксидантов, человеку следует съедать 2-3 сливы в день.

Ранее ученые изобрели новый способ борьбы с потерей зрения. Открытие, которое наверняка обрадует всех слабовидящих людей, совершила группа британских исследователей.