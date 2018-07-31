"Планеты намекают на госпитализацию "батьки": астрологи проанализировали вероятность инсульта у Лукашенко

Астрологи прогнозируют президенту Беларуси Александру Лукашенко серьезные проблемы как в сфере здоровья, так и в политических делах.

Эксперты Telegram-канала "Сухарева башня" проанализировали вероятность инсульта у "батьки", отметив, что для белорусского лидера наступает крайне опасный период.

"Так, на натальный Марс президента Беларуси в данный момент наезжает в Стрельце текущий ретроградный Сатурн. 14 августа транзитный и очень враждебно настроенный Сатурн соединится с натальным Марсом Александра Григорьевича в одном градусе, и это очень опасно", – пишет Telegram-канал.

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При этом Стрелец, где произойдет событие, приходится на второй дом (этот дом называется "марака" или "убийца") в гороскопе рождения Лукашенко. По второму дому прогнозируют продолжительность жизни. "А у батьки там, кроме кровожадного Марса находится еще и невидимая и очень "отмороженная" планета Раху. И весь этот ансамбль находится в данный момент под прессингом транзитного ретроградного Марса, который сейчас, хлебнув в Козероге лунного затмения, находится в особо агрессивном состоянии", – считают эксперты.

И добавляют: "Интересно, что хозяин этого "зловещего" второго дома – Юпитер, в данный момент проходит транзитом аккурат по 12 дому (дому утрат и скорби) Александра Григорьевича. Причем положение усугубляется тем, что актуальный Юпитер там соединяется с Сатурном гороскопа рождения Лукашенко. Это очень жирный намек, по крайней мере, на госпитализацию батьки".

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Отступать кризис, по их прогнозу, начнет лишь после августа – но ненадолго.

"Самая жесткая фаза кризиса придется на весну 2019 года (а затем, если батька ее преодолеет, на конец 2019 года). Причем проблемы со здоровьем, вероятно, будут сопровождаться и острым политическим кризисом в Беларуси", – высчитали на Telegram-канале.