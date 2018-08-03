Тайна Бермудского треугольника раскрыта: ученые обнародовали факты. Видео

Сторонники теории о "таинственных исчезновениях" в районе так называемого Бермудского треугольника, насчитают примерно 100 пропаж крупных морских и воздушных судов за последнее столетие. Речь идет о гибели более тысячи жизней. А виной всему – "волны-убийцы".

К такому выводу пришли исследователи Университета Саутгемптона, отметив, что впервые такие волны были зафиксированы еще в 1997 году. Об этом пишет The Sun.

"Волны-убийцы" — это волны высотой от 30 до 40 м. Причем, в отличие от, к примеру, цунами – такие волны появляются поодиночке и абсолютно внезапно.

Чтобы проверить свою теорию, ученые создали модель судна USS Cyclops, которое в 1918 году исчезло в Бермудском треугольнике (на его борту на тот момент находились 300 человек). Затем в лаборатории они на практике изучили, как именно "волны-убийцы" "поглощают" огромные суда.

Напомним, человечество исчерпало ресурсы Земли за 2018 год. Еще в начале 2000-х день экодолга приходился на октябрь.