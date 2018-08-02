На смену "Синему киту": стало известно о новой опасной для подростков игре

В приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.

При этом абонент под названием Momо может неожиданно появиться в списке контактов подростка и начать отправлять пользователям различные картинки, которые наводят настоящий страх и ужас, а вместо фотографии на аватарке бота — зловещее изображение существа, пишет The Mirror.

Уже известно, что одной из первых жертв опасной игры стала 12-летняя девочка из Аргентины, которая совершила суицид. Полицейские подозревают, что смерть подростка связана с вирусом Момо. Подозрение пало но 18-летнего подростка, который слал девушке сообщения со странным содержанием. После допроса подозреваемый настаивал, что загрузка видео в соцсети — это часть игры, цель которой — довести участника до самоубийства.

Опасность новой игры в том, что преступники в процессе игры могут выудить у жертвы личную информацию, подстрекать её к самоубийству или совершению насилия над собой, издевательствам, а также вымогательствам.

Отметим, что фотография Momo является фото скульптуры, созданной компанией Link Factory. Ее впервые выставили в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева девушка из "группы смерти" вскрыла себе вены.