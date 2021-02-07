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7 сервисов и программ для скачивания музыки и видео из ВКонтакте

7 февраля 2021, 23:30

Рассказываем о самых удобных способах, при помощи которых можно загрузить музыку и видео из ВКонтакте.

Официальный логотип ВКонтакте
Сохранение музыки с вк / Mail.ru

ВКонтакте – самый что ни на есть мастодонт на рынке социальных сетей, охватывающий многомиллионную аудиторию людей самых разных возрастов. Одной из причин такого успеха является доступность и большой выбор медиаконтента.

Здесь вы найдете композиции любых жанров, новые и давно известные, популярные и не очень. Но бывает, что доступ к интернету есть не всегда, а послушать любимую музыку хочется здесь и сейчас.

В данной заметке мы собрали проверенные инструменты для компьютера и мобильных устройств для скачивания музыки и видео из "ВКонтакте".

VKmusic

Скачать музыку с вк – проще простого, если у вас есть эта программа и гаджет с операционной системой Windows. При помощи её можно легко скачать песни с аудиозаписей любого человека.

VKmusic предоставляет возможность увидеть рекомендации, просмотреть чарты и даже скачать видео с вк с клипами любимых исполнителей. Помимо этого, приложение имеет встроенный проигрыватель, отображает данные о треках и предлагает гибкое управление закачками.

Загрузить VKMusic.

VMP

Скачать музыку с вк сразу на Андроид можно при помощи удобного приложения VMP. Кроме того, оно позволяет искать треки, просматривать композиции в разделах рекомендаций. Оно отличается от других отсутствием рекламы и возможностью проигрывания песен даже с закрытых аудиозаписей.

Из дополнительных функций можно отметить возможность отображения текстов песен и поддержку кеширования.

Загрузить VMP.

Music 7s

Прослушивание музыки с ВКонтакте также доступно через веб-сервис Music 7. Здесь доступно скачивание треков из собственных аудиозаписей, поиск новинок, популярных композиций по жанрам и ключевым словам.

Перейти на Music 7s.

Kiss VK

Приятная программа с понятным интерфейсом Kiss VK была создана, чтобы скачать музыку вк было ещё проще. Просто установите расширение для браузера, и уже сейчас загружайте песни любых исполнителей из собственного плейлиста. Или используйте "поиск" для того, чтобы найти что-то необычное.

Музыкальный каталог, предоставляемый данным решением, намного меньше, чем библиотека ВКонтакте, однако, если Вы хотите скачать музыку с соц. сети, чтобы слушать ее в оффлайне, не используя для этого платные приложения, KissVK станет хорошим выбором.

Перейти на Kiss VK.

VkOpt

Изменяйте интерфейс, и загружайте песни при помощи расширения для браузера VkOpt. После установки программы с официального сайта вы увидите кнопку, позволяющую скачать музыку с вк. Также с каждой аудиозаписью появится информация о размере файла.

Скрипт успешно работает на многих мобильных устройствах, с поддержкой современных браузеров (Opera Mobile (Presto), Firefox Mobile)

Установить VkOpt.

LoviVkontakte

Для загрузки музыки существует множество программ. А вот как скачать видео с вк? LoviVk – вот идеальное приложение. Среди его преимуществ: бесплатность, поиск среди десятков миллионов аудио и видео, функция оповещения, удобная интеграция с браузером.

При первом запуске вам нужно будет авторизоваться через программу в своей учетной записи ВК, либо зарегистрироваться – сделать это можно в том же окне. После авторизации в плеере отобразятся все композиции из ваших аудиозаписей. Здесь их можно прослушать, скачать на компьютер, или воспользоваться поиском, чтобы найти новую музыку.

Загрузить LoviVkontakte.

DMV

Скачать песни с вк можно также при помощи DMV. Это нечто среднее между расширением для браузера и онлайн сервисом. После его установки вы увидите соответствующую кнопку около вашего списка аудиозаписей. При нажатии на неё откроется сайт, где можно скачать любую композицию на диск, добавить её в плейлисты и другие функции.

Перейти на сайт расширения.

Ранее мы рассказывали, где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон

ВКонтакте
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