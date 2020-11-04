"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения

В топе учитываются как мультиплатформенные разработки, так и эксклюзивы.
Игровые издания продолжают составлять списки лучших игр уходящего поколения перед запуском консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.
На этот раз журналисты популярного британского игрового издания EDGE назвали свои любимые игры 8-го поколения: учитывались только те тайтлы, которые вышли после ноября 2013 года.
Результаты получились, прямо скажем, неожиданными. Так, например, ряд популярных проектов, включая God of War, The Last of Us Part II и The Witcher 3: Wild Hunt, не удостоились даже краткого упоминания.
Полный список лучших игр поколения от EDGE выглядит следующим образом:
- Bloodborne;
- Inside;
- Outer Wilds;
- Overwatch;
- Red Dead Redemption 2;
- Return of the Obra Dinn;
- Super Mario Odyssey;
- The Last Guardian;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Titanfall 2;
- Undertale;
- What Remains of Edith Finch.
Ранее пользователи популярного форума ResetEra провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты уходящего поколения.
Автор: Денис Пономаренко