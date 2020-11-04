"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения

Bloodborne / PS4

Игровые издания продолжают составлять списки лучших игр уходящего поколения перед запуском консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

На этот раз журналисты популярного британского игрового издания EDGE назвали свои любимые игры 8-го поколения: учитывались только те тайтлы, которые вышли после ноября 2013 года.

Результаты получились, прямо скажем, неожиданными. Так, например, ряд популярных проектов, включая God of War, The Last of Us Part II и The Witcher 3: Wild Hunt, не удостоились даже краткого упоминания.

Полный список лучших игр поколения от EDGE выглядит следующим образом:

Bloodborne;

Inside;

Outer Wilds;

Overwatch;

Red Dead Redemption 2;

Return of the Obra Dinn;

Super Mario Odyssey;

The Last Guardian;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Titanfall 2;

Undertale;

What Remains of Edith Finch.

Ранее пользователи популярного форума ResetEra провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты уходящего поколения.