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"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения

4 ноября 2020, 18:10

В топе учитываются как мультиплатформенные разработки, так и эксклюзивы.

Bloodborne / PS4

Игровые издания продолжают составлять списки лучших игр уходящего поколения перед запуском консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

На этот раз журналисты популярного британского игрового издания EDGE назвали свои любимые игры 8-го поколения: учитывались только те тайтлы, которые вышли после ноября 2013 года.

Результаты получились, прямо скажем, неожиданными. Так, например, ряд популярных проектов, включая God of War, The Last of Us Part II и The Witcher 3: Wild Hunt, не удостоились даже краткого упоминания.

Полный список лучших игр поколения от EDGE выглядит следующим образом:

  • Bloodborne;
  • Inside;
  • Outer Wilds;
  • Overwatch;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Return of the Obra Dinn;
  • Super Mario Odyssey;
  • The Last Guardian;
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
  • Titanfall 2;
  • Undertale;
  • What Remains of Edith Finch.

Ранее пользователи популярного форума ResetEra провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты уходящего поколения.

Sony Red Dead Redemption 2 Steam PlayStation 4 The Last of Us Xbox One The Witcher 3: Wild Hunt The Last of Us Part II The Outer Worlds Bloodborne
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