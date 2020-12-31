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"А у меня потянет?" Журналисты рассказали об играх 2020 года с лучшей оптимизацией на ПК

31 декабря 2020, 18:00

Результаты получились прогнозируемыми, однако и без сюрпризов не обошлось.

Кадр из Death Stranding
Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

В честь приближающегося Нового 2021 года журналисты DSOGaming решили вспомнить вышедшие в этом году игры с лучшей оптимизацией на ПК. Результаты получились прогнозируемыми, однако и без сюрпризов не обошлось.

Качество оптимизации в DSOGaming оценивали по нескольким критериям: использование нескольких ядер процессора, оправданность системных требований, наличие "консольных побочных эффектов", независящие от системы зависания и удобство управления.

Звание "самой оптимизированной игры" в 2020 году по версии DSOGaming досталось шутера от первого лица Doom Eternal на движке id Tech 7, который прекрасно справляется со своей задачей. Игра отлично выглядит и без проблем работает на огромном числе конфигураций, а широкий спектр настроек позволяет подобрать идеальный конфиг под свою систему. На втором месте расположился симулятор полетов на звездных истребителях Star Wars Squadrons, сделанный на одном из лучших современных движков Frostbite. Специалисты отметили, что игра не требует топового железа для игры в 1080p с ультра-настройками графики.

Ori and the Will of the Wisps – продолжение вышедшего в 2015 году красочного платформера Ori and the Blind Forest – замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, игра без проблем запускается на большинстве систем, а также способна выдать более 100 FPS в 4К на видеокарте RTX 2080 Ti. Кроме того, она приятно управляется с мышки и клавиатуры.

Игры 2020 года с лучшей оптимизацией

  • Doom Eternal
  • Star Wars Squadrons
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Death Stranding
  • Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered
  • Ghostrunner
  • Resident Evil 3 Remake
  • Mafia Definitive Edition
  • Dragon Ball Z: Kakarot
  • F1 2020
Кадр из Doom Eternal / id Software
Кадр из Doom Eternal / id Software

Ранее главные аналитики теперь уже графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в уходящем году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

Epic Games Store Steam Death Stranding Doom Eternal GOG Ghostrunner
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