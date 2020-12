А вы чем занимались в 8 лет? В Fortnite подписали самого молодого киберспортсмена в истории

Fortnite / Epic Games

Наш сегодняшний герой – Джозеф Дин, отныне самый молодой, профессиональный киберспортсмен. Он подписал контракт с профессиональной командой по киберспорту, известной как Team 33.

Члены команды тренировались с ним в Fortnite на протяжении последних двух лет (с 6 лет, да), и только сейчас подписали профессиональное соглашение с игроком. В качестве старта он получит игровой сетап стоимостью более 5000 долларов и денежный бонус в виде 33000 долларов.

Сооснователь Team 33 Тайлер Галлахер пояснил оригинальный рекрутинг тем, что за юными игроками – будущее, и готовить их к профессиональной карьере надо начинать как можно раньше. Сама команда выступает в широком списке дисциплин: CS: GO, Dota 2, League of Legends, Call of Duty, Valorant и другие игры.

Даже если отбросить все шутки про Fortnite или возраст игрока – это уникальный, и в то же время показательный случай, что человек может в столь юном возрасте зарабатывать большие деньги, если он крайне хорошо в чем-то – в данном случае в играх.

Так, в частности, все желающие начать профессиональную киберспортивную деятельность могут подавать заявки на официальном сайте Team 33.

Трэвис Скотт в Fortnite / Epic Games

Напомним, что 2 декабря в Fortnite начался пятый сезон второй главы, посвященный "величайшим охотникам всех времен". В игру добавили экипировку Мандалорца вместе с малышом Йодой, новые локации, героев и оружие. Сезон продлится до 15 марта.

Ранее в игре появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), а значит, вы сможете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV.

Присоединитесь к друзьям как обычно или пригласите их присоединиться к вам.

Запустите Fortnite на ПК или PlayStation.

Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.