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Activision намекнула на скорый анонс новой игры в легендарной серии Крэш Бандикут

30 ноября 2020, 14:52

Ждем тотальное уничтожение на The Game Awards 2020.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Кадр из игры Crash Bandicoot 4 / PS4 & Xbox One

В Сети активно обсуждают слухи о будущей части Crash Bandicoot – популярного аркадного экшена, покорившего 25 лет назад не одно геймерское сердце. В настоящий момент все права на серию принадлежат корпорации Activision, а разработчиками выступают ряд студий, включая Vicarious Visions, Beenox и Toys For Bob.

Так, в частности, один из пользователей твиттера заметил, что во внутриигровом телевизоре в обучающем уровне вышедшего недавно Crash Bandicoot 4: It’s About Time, после полного прохождения игры на 106%, появляются логотипы ранее вышедших игр серии, а трансляция заканчивается появлением ранее невиданного логотипа.

Стоит напомнить, что уже 10 декабря состоится церемонии награждения "игрового Оскара" The Game Awards 2020 и Activision уже использовала данное мероприятие в 2018 году для анонса ремейка Crash Team Racing.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time вышла на PS4 и Xbox One 2 ноября этого года и получила высокие оценки западной прессы. Средний балл PS4-версии застыл на отметке в 85/100 (90 обзоров) по версии Metacritic, а издания для Xbox One – 83/100 (17 обзоров).

Crash Bandicoot 4 / Toys for Bob

Пользователям Metacritic игра тоже понравилась. Средний пользовательский балл PS4-версии равняется 8,3/10 (509 оценок), версии для Xbox One – 8.4/10 (70 оценок).

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony PlayStation 4 Xbox One Activision Crash Bandicoot Crash Bandicoot 4: It's About Time
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