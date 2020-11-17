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Анонсирован крупный кроссовер Minecraft со "Звездными Войнами" – с малышом Йодой на борту

17 ноября 2020, 11:04

Доступно уже сейчас для всех актуальных платформ.

Minecraft объединяется со Star Wars

Создатели Minecraft представили новое дополнение, посвящённое "Звёздным войнам" – причем речь идет не об обыденном наборе тематических скинов, а полноценном дополнение, где игроки смогут изучить несколько планет, имитирующие локации из Татуина, Хота, Эндора, Неварры и Звезды Смерти.

Как говорится в официальном описании на сайте игры, миры будут наполнены штурмовиками (вместо зомби), существами, персонажами, транспортом, включая летающим, музыкой и предметами из Star Wars, заменяющие те или иные элементы оригинальной игры.

Помимо всего прочего, игроков ожидают знакомые по оригинальной трилогии персонажи (Дарт Вейдер, Люк, Хан Соло, Чубакка и т.д.), а также герои "Мандалорца", в том числе Малыш Йода – всего дополнение добавляет 36 обликов.

Приобрести уже вышедшее дополнение можно за 1340 майнкоинов или 220 грн.

Ранее мы рассказывали, как скачать бесплатно Minecraft на свой ПК или смартфон.

Звездные войны Студия Disney Мандалорец Minecraft
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