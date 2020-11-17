Анонсирован крупный кроссовер Minecraft со "Звездными Войнами" – с малышом Йодой на борту

Minecraft объединяется со Star Wars

Создатели Minecraft представили новое дополнение, посвящённое "Звёздным войнам" – причем речь идет не об обыденном наборе тематических скинов, а полноценном дополнение, где игроки смогут изучить несколько планет, имитирующие локации из Татуина, Хота, Эндора, Неварры и Звезды Смерти.

Как говорится в официальном описании на сайте игры, миры будут наполнены штурмовиками (вместо зомби), существами, персонажами, транспортом, включая летающим, музыкой и предметами из Star Wars, заменяющие те или иные элементы оригинальной игры.

Помимо всего прочего, игроков ожидают знакомые по оригинальной трилогии персонажи (Дарт Вейдер, Люк, Хан Соло, Чубакка и т.д.), а также герои "Мандалорца", в том числе Малыш Йода – всего дополнение добавляет 36 обликов.

Приобрести уже вышедшее дополнение можно за 1340 майнкоинов или 220 грн.

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