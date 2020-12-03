Apple обязали вернуть зарядный блок в комплект поставки iPhone

iPhone 12 / Apple

Правозащитники штата Сан-Паулу в Бразилии требуют, чтобы технологический гигант Apple вернул зарядные устройства в коробки с iPhone 12 или, по крайней мере, предоставил покупателям выбор – брать или не брать зарядки.

Инициатива принадлежит правозащитной организации Procon-SP, которые утверждают, что предоставленных Apple доказательств об экологичности этого решения оказалось недостаточно.

Кроме того, правозащитникам сетуют на тот факт, что у Apple имеется законное основание отказать клиенту в гарантийном обслуживании iPhone, если проблемой поломки будет признано стороннее зарядное устройство

Напомним, что выпуск новой линейки смартфонов нового поколения iPhone 12 ознаменовал еще и отказ компании Apple от включения в комплект поставки смартфона стандартного зарядного устройства и наушников EarPods – кроме того, эти аксессуары больше не будут входить в комплект iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE, которые остались в продаже.

По словам компании, данный выбор якобы был сделан в пользу снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Решение было принято в рамках программы "экологически чистый шаг", направленной на переход к новым технологиям защиты окружающей среды.

iPhone 12 Pro / Nomad Labs

Впрочем, дабы немного подсластить пилюлю, Apple снизила цену на свои фирменные наушники EarPods с разъёмом Lightning с 29 до 19 долларов. Новый адаптер питания Apple на 20 Вт для iPhone тоже продаётся по более низкой цене в 19 долларов против 29.

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.