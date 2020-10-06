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Apple определилась с датой презентации новых iPhone

6 октября 2020, 23:56

Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.

Apple, iPhone,
Apple проведет презентацию 13 октября / Фото Reuters

Американская компания Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Во время мероприятия будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.

Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.

Презентация состоится в 20:00 по киевскому времени. Издание отмечает, что покажут сразу четыре новых iPhone:

  • iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма;
  • iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Кроме того, ожидается презентация других устройств, вроде новых наушников и обновления Apple TV.

  • Напомним, в США компания Apple в рамках презентации 15 сентября представила новые гаджеты 2020 года – обновленные Apple Watch и Ipad.
  • Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале компании и впервые состоялось без самого ожидаемого события – представления новой версии iPhone.
  • Напомним, первый миллион устройств был реализован спустя месяц после официального запуска продаж. Айпад стал одним из самых успешных продуктов корпорации Apple.
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