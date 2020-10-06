Apple определилась с датой презентации новых iPhone

Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.
Американская компания Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Во время мероприятия будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.
Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.
Презентация состоится в 20:00 по киевскому времени. Издание отмечает, что покажут сразу четыре новых iPhone:
- iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма;
- iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма;
- iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма;
- iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Кроме того, ожидается презентация других устройств, вроде новых наушников и обновления Apple TV.
- Напомним, в США компания Apple в рамках презентации 15 сентября представила новые гаджеты 2020 года – обновленные Apple Watch и Ipad.
- Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале компании и впервые состоялось без самого ожидаемого события – представления новой версии iPhone.
- Напомним, первый миллион устройств был реализован спустя месяц после официального запуска продаж. Айпад стал одним из самых успешных продуктов корпорации Apple.
Автор: Екатерина Трохимчук