Apple задала новый тренд? Samsung откажется от зарядки и наушников в комплекте

Samsung Galaxy S30 / Samsung

Южнокорейская компания Samsung планирует отказ от комплектных зарядных устройств и наушников. Некоторые Galaxy-смартфоны могут недосчитаться всем уже привычных аксессуаров, поставляемых в упаковке с новыми гаджетами, уже в следующем году. Об этом сообщает корейское издание ChosunBiz со ссылкой на отраслевые источники.

По словам источника, в компании считают, что за годы своего существования поставили потребителям достаточное количество зарядных устройств, в то время, как создание новых лишь увеличит количество электронного мусора. Также удаление комплектных аксессуаров должно снизить потенциальную стоимость будущих флагманов.

Что забавно, ранее в этом месяце южнокорейский производитель уже успел высмеять Apple за продажу iPhone 12 без зарядного устройства и наушников.

Впрочем, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, Apple снизила цену на блок питания и наушники для новых iPhone.