Дешево отремонтировать не получится: Apple заметно усложнила ремонт iPhone 12

Iphone 12 / iFixit

Специалисты независимой мастерской iFixit сделали ещё одно открытие, связанное с ремонтом новых iPhone 12. Как указали эксперты, провести ремонт камеры новенького смартфона невозможно без доступа к фирменному приложению Apple System Configuration, которое имеет облачную привязку.

В отчете поясняется, что изначально он кажется работающим, но "при фактическом использовании терпит неудачу". Отремонтированный iPhone 12 отказывается переключаться на сверхширокую камеру, реагирует только на определенные режимы камеры, иногда зависает и полностью перестает реагировать.

Вывод следующий — заменить или отремонтировать камеру нового айфона самостоятельно или в "серой" мастерской не получится.

Аналогичная ситуация и с дисплеем — поменять экран можно, но без Apple System Configurator пользователь будет постоянно получать уведомления, что дисплей может быть неоригинальным. Впрочем, наличие уведомления не повлияет на работоспособность смартфона или дисплея.

Исследователи подчёркивают, что разработчики из Apple пошли на этот шаг преднамеренно, дабы исключить некачественный ремонт своих устройств.

Ранее в сети появилась информация, что новые смартфоны iPhone 12 оказались способны потерять весь заряд за считанные часы при работе в сетях 5G.