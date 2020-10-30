Apple запустила единую подписку: известны цены

Apple запустила единую подписку Apple One / Reuters

Корпорация Apple запустила единую подписку Apple One на все свои сервисы в 100 странах мира, не стала исключением и Украина.

Как сообщает на официальном сайте Apple, подписку начали запускать 30 октября, постепенно она должна появиться у всех пользователей.

Украинцы могут пользоваться одной из двух версий Apple One:

Индивидуальная подписка Apple One — $9,99 в месяц. Она включает Apple Music для прослушивания музыки, Apple TV+ для просмотра фильмов и сериалов, Apple Arcade для игр и iCloud для синхронизации и хранения файлов в облаке (50 ГБ дискового пространства).

Семейная подписка Apple One на шесть человек — $13,95 в месяц. Она включает все то же самое, что индивидуальная, но дает в четыре раза больше места в iCloud (200 ГБ).

Читайте также"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфонДля подключения к Apple One необходимо перейти в Настройки, нажать на имя пользователя Apple ID и перейти в раздел Подписки. Впоследствии появится окно с предложением подписаться на Apple One, и пользователь получит возможность пользования удобной услугой.