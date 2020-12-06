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Apple запустила программу бесплатной замены дисплеев iPhone 11. Как проверить свой?

6 декабря 2020, 13:50
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Если у вас iPhone 11 и экран перестал реагировать на касания – стало быть, это повод для бесплатной замены.

Модельный ряд iPhone 11
Модельный ряд iPhone 11 / The Verge

Технологический гигант Apple запустил программу бесплатной замены дисплеев iPhone 11, выпущенных с ноября 2019 по май 2020 года. Она будет действовать в Украине и других странах на протяжении двух лет.

Как говорится в сообщении на официальном сайте компании, если ваше устройство не распознаёт касания, то пробив серийный номер на сайте поддержки, вы сможете получить бесплатный ремонт.

Серийный номер можно посмотреть на коробке, в чеке из магазина или в настройках самого смартфона в разделе "Об устройстве". Если ваш iPhone 11 оказался в списке, то для бесплатной замены можно обратиться к любому авторизованному поставщику услуг Apple. Так, в частности, помочь с заменой могут в UiPservice.

Кроме того, если уже отремонтировали iPhone 11 с дефектом дисплейного модуля за свой счет, то Apple рекомендует связаться со службой поддержки для решения вопроса с возмещением потраченных средств.

iPhone 11 / официальный сайт Apple

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.

Apple iPhone iPhone 11 iPhone 11 Pro
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