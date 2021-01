Создатель культовых игр Shadow of the Colossus и The Last Guardian тизерит свой следующий проект

Студия genDesign показала новый тизер следующей игры / Фумито Уэда

На сайте японской студии genDESIGN появилась открытка, поздравляющая игроков с наступившим 2021 годом. В самой открытке появились все игры, разработанные известным геймдизайнером Фумито Уэдой: Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian и неизвестный проект.

Единичка в тизере представлена традиционным концепт-артом, изображающим юношу в плаще и часть массивного каменного сооружения на фоне болотистого пейзажа.

Это новый тайтл, который Уэда разрабатывает в качестве независимого разработчика, но издаваться игра всё же будет под знаменем Epic Games. Студия genDESIGN получила финансирование от Epic, при этом оставив авторам права на IP.

По словам разработчиков, загадочный проект будет сравним по масштабам с The Last Guardian и Shadow of the Colossus. Больше никаких деталей, сроков выхода и прочих особенностей проекта в genDESIGN не сообщили. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

Слева направо: ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian и постер следующего проекта genDESIGN

Ранее в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Релиз проекта намечен уже на следующий года – осень-зима 2021. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

Игра сможет похвастаться проработанной системой репутации – игрокам придётся следить за собой и не отпускать слишком много шуток в сторону других персонажей. Это может сказаться на репутации протагониста и на факультете – его лишат очков. Одна из финальных сцен будет зависеть от того, какой именно факультет займёт первое место

Сюжет Hogwarts Legacy весьма мрачен и сравним по духу с последними фильмами про Гарри Поттера. История перекликается с третьей частью "Фантастических тварей". Тайтл будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.