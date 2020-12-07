Авторитетное издание Forbes просит не верить первым обзорам на Cyberpunk 2077

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

По информации авторитетного бизнес-издания Forbes, студия CD Project Red очень ограниченно рассылает свою ролевую игру Cyberpunk 2077 на обзор журналистам. У самого издания, к слову, до сих пор нет доступа к игре, релиз которой состоится уже в этот четверг.

В этой же ситуации и многие другие издания, и даже если копию для обзора им отправят прямо сейчас, они просто физически не смогут пройти игру нормально и без спешки. Естественно, такой подход скажется на качестве и объективности обзора.

Популярным западным ютуберам и стримерам ревью-копии тоже дают довольно неохотно. С чем это связано – с готовностью патча первого дня или опасением по поводу спойлеров, до конца неясно.

Впрочем, проверить это лично можно будет уже совсем скоро – до релиза игры осталось всего три дня. Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Ранее была названа реальная продолжительность игры. Так, в частности, на прохождение сюжетной линии Киберпанка на лёгком уровне сложности понадобится около 24 часов. Об этом рассказал пользователь популярного игрового форума ResetEra под ником Hobbes, которому посчастливилось заполучить игру раньше времени.

Он отметил, что за это время он прошёл не более десяти побочных миссий и был всецело сконцентрирован на сюжете. К слову, на получение альтернативных концовок ушло ещё два часа игры.

Впрочем, несмотря на скромную по современным меркам продолжительность, геймер оказался крайне доволен темпом повествования, но отметил, что на легком уровне сложности многие механики просто не работают должным образом. Их можно смело игнорировать.