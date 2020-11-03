Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза

Call of Duty: Black Ops Cold War / Activision

Старший творческий директор предстоящего шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops Cold War Дэн Вондрак (Dan Vondrak) опубликовал в официальном блоге игры развернутый пост, в котором рассказал о трёх миссиях сюжетной кампании новой части в серии Call of Duty.

Погоня на крышах Амстердама. Воспоминания о Вьетнамской войне. Скрытное проникновение в штаб-квартиру КГБ.

Кампания Call of Duty: Black Ops Cold War, созданная Raven Software, является прямым продолжением первой Black Ops — ее действие начинается спустя 13 лет после событий оригинальной игры Участвуя в ней, новички и ветераны серии смогут по-новому взглянуть на мир секретных служб и тайных операций.

"Мы большие фанаты оригинального Black Ops, и нашей первой задачей было вернуть легендарное трио Вудса, Мейсона и Хадсона. Но сделать это так, чтобы новичкам было легче познакомится с ними без ознакомления с предыдущими частями серии.

"Нам также важно было представить и новых персонажей, раскрыть их характеры и взаимоотношения с известным трио — как новички, так и старые игроки получат что-то новое. Таким образом, по мере развития сюжета, мы будем постепенно узнавать как связанны обе Black Ops, что понравится таким же фанатам серии, как и мы. А новые игроки не будут перегружены избытком информации", — говорит Дэн.

Эпизод кампании: "Некуда бежать"

Все начинается в грязной таверне Амстердама, в середине января 1981.

Расследование ЦРУ сдвинулось с мертвой точки. И теперь три оперативника агенства должны посетить данное заведение, в котором единственная стоящая деталь, помимо выпивки, это постоянно работающий проигрыватель. После встречи с информатором, они направляются на улицу, собираясь захватить одного из ключевых персонажей по этому делу.

"Данная миссия это прекрасный пример нашей дани уважения первой Black Ops, что порадует фанатов и познакомит новичков с серией. Первая миссия это не только способ вернуть в сюжет Вудса и Мейсона, она также знакомит игрока с Адлером", — говорит Дэн.

Посли погони на крышах с несколькими динамичными перестрелками наступает новый поворот событий: агенты узнают, что их вторая и последняя цель находится на аэродроме турецкого города Трабзон. Операцию по ее устранению планируется провести максимально тихо, но на случай непредвиденных обстоятельств наши герои берут с собой весьма необычное оружие.

"Конечно, Black Ops мы запомнили по бомбезной истории и крутым моментам, и для нас важно не только добавить подобный момент в первую миссию, но и сделать его уникальным, Black Ops style, используя RC-XD (Машинку из оригинала). К концу миссии, история принимает драматический поворот, с призраком из прошлого который может повлиять на исход в холодной войне", — рассказал Дэн.

Эпизод кампании: "Сломанная челюсть"

Кто же этот загадочный враг, способный влиять на события в мировом масштабе? Обращаясь к своему вьетнамскому прошлому, один из героев игры предполагает, что это Персей — таинственный советский шпион, само существование которого многие подвергают сомнению.

Хоть его и окрести мифом, игрок повстречает Персея по мере прохождения второй миссии кампании. Миссия "Сломанная челюсть" отправляет игрока во время Вьетнамской войны. Через воспоминание ваша команда будет искать улики, необходимые для выслеживания Персея, ведь эта тема уходит с корнями в уже прошедшую войну, так и касается нынешней операции.

"Сюжетно эти два кусочка связаны идеально, команда сможет пролить свет на своё прошлое, так стереть границы между правдой и обманом. Этот уровень отлично передаст чувство войны, от полета на вертолете, до сражения на рисовых полях и джунглях", — рассказал Дэн.

Характерный стиль Black Ops, эта кампания включает в себя несколько воспоминаний, такие как "Сломанная челюсть" дополняют общую историю. Благодаря таким воспоминаниям команда ЦРУ и игрок понимают что им нужно для раскрытия правды стоящую за Персеем.

"Один из моих любимых уровней, всех поздних вьетнамских миссий. Мы стремились дать игроку больше свободы и контроля. Это самая уникальная миссия которую мы вообще делали", — добавил Дэн.

Эпизод кампании: "Крайние меры"

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, вот как можно описать эту миссию. После отслеживания нескольких зацепок в охоте за Персеем, команда сталкивается с лицом к лицу немыслимым: отправиться за железный занавес, в самое сердце Советского Союза, чтобы проникнуть в штаб-квартиру КГБ"

Эта миссия очень сильно отличается от темпа первых двух, "Крайние меры" показывают как наши оперативники ЦРУ прорываются через шпионский аппарат пытаясь найти последний след ведущий к Персею. Используя новейшие технологии восьмидесятых, в виде различных прототипов и гаджетов. Игрок берет на себя роль двойного агента докладывающего ЦРУ о работе штаба КГБ.

Этот статус дает доступ в мир КГБ, и возможность собрать информацию с "коллег" агентов. Однако, одно неверное движение или неуместный диалог может раскрыть прикрытие и подставить под угрозу операцию. Превратив её в борьбу за выживание.

"Мы хотели чтобы игрок почувствовал больше свободы в выполнении своей задачи. Вы получаете множество способов для выполнения вашей задачи: скрываясь у всех на виду либо же открыто гуляя по коридорам знаменитого Дома на Лубянке. У вас будет полная свобода в исследовании, а так же в общении. А кульминация миссии приводит к завершению со множеством событий", — рассказал Дэн.

Дальнейшие перипетии

В этих трех эпизодах загадочный "Персей" превращается из мифа в реальную угрозу, с которой игрокам предстоит бороться в ходе кампании.

"В этих играх общая черта это использование исторических событий. Это очень важный элемент, который делает все события в оригинальном Black Ops великолепными. Это то, что мы очень хотим вам показать", — сказал Дэн.

От громких событий начала 80-х, до менее известных операций, данная кампания смешивает одновременно историю Холодной Войны, так и захватывающую вымышленную историю которую передать только серия Black Ops.

В напутствие игрокам, которые смогут начать кампанию уже 13 ноября, Вондрак и его команда хотят сказать следующее:

"Если вы не знаете своей истории, вы обречены ее повторять".

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине Blizzard - 1099 гривен;

Релиз проекта запланирован на 13 ноября 2020 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.