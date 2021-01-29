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Никакого секса для Киану: CD Projekt заблокировала популярный мод для Cyberpunk 2077

29 января 2021, 13:21

Теперь автору мода нужно получить разрешение от самого актера.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз / CD Project

Пару дней назад CD Projekt Red добавила в Cyberpunk 2077 инструментарий по созданию модов. Ожидаемо, один из первых модов позволил заменить модели проституток на Джонни Сильверхенда и, как следствие, вступить с ним в сексуальную связь.

Модификация тут же была забанена разработчиками, которые сослались на то, что для использования внешности известных людей в таком контексте нужно разрешение с их стороны.

"Мы убедительно просим вас не использовать модели реальных людей, которых мы попросили поучаствовать в создании игры, в любых ситуациях, которые могут показаться оскорбительными. Если, конечно, вы не получили их прямого согласия" – заявили разработчики. Но интернет все помнит, и на Youtube спокойно можно найти интересующие вас сцены.

Сама модификация позволяла игрокам менять модели персонажей в Cyberpunk 2077, включая ключевых персонажей истории, на модели секс-работников, к примеру, Адама Смэшера и Джонни Сильверхэнда. При этом после замены моделька того же Джонни оставалась в одежде, но сохраняла голос секс-работника. У самого Сильверхэнда в игре есть несколько пикантных сцен, но они видны лишь с точки зрения игрока.

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Стоит отметить, что Киану Ривз – не единственный реальный человек, с которого списали героя в Cyberpunk 2077. Например, в игре присутствует персонаж легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), так что если вам захочется оказаться в одной кровати с гением, пусть и виртуально, то сначала не забудьте спросить у него разрешения.

Сейчас CD Projekt Red занимается исправлением проблем Cyberpunk 2077. На днях вышел первый крупный патч, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Cyberpunk 2077 - Джонни Сильверхенд трейлер

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077. Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

Киану Ривз CD Projekt RED Cyberpunk 2077
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