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Авторы глобального мода для Skyrim приступили к созданию нового полноценного проекта

24 января 2021, 18:00

Коллектив полностью сосредоточится на собственным тайтлом, не связанным со Skyrim или другой игрой.

Авторы мода Enderal для Skyrim делают свою игру / SureAI

Независимая немецкая студия SureAI выпустила последний патч под номером 1.6.4.0 для Enderal: Forgotten Stories – одной из самых популярных глобальных модов на Скайрим, который даже спустя 10 лет после релиза не перестает быть лакомым кусочком для затейливых моддеров.

Правда, от первоначальной игры Тодда Говарда в нём почти ничего не осталось: мод переносит игрока в новый мир с собственным лором и историей, новыми навыками, боевой системой и множеством других оригинальных механик.

Так, с патчем 1.6.4.0 были исправлены некоторые баги связанные с отображением урона и с исчезанием предметов, были исправлены многие опечатки в тексте и подкорректированы звуковые файлы, а также добавлена корейская локализация. Патч полностью исправен на английской и немецкой версиях модификации – для остальных языков ещё требуется небольшая доработка.

На днях разработчики оставили сообщение на своем сайте, что у них не осталось больше свободного времени для поддержки Enderal, ведь они приступили к созданию самостоятельной коммерческой игрой. И, как надеется команда SureAI, её полноценный анонс состоится уже в 2021 году.

Ранее мы рассказывали о глобальном моде для культовой ролевой игры Gothic II, релиз которого состоится в этом году. Модификация добавит около 40 часов игрового процесса и сложного сюжета с непредсказуемыми поворотами. В ней будет больше 150 квестов с вариативным прохождением и около 200 случайных событий. Персонажи будут иметь достоверные предыстории и личные цели, а также профессиональную озвучку.

Модификация будет доступна в Steam бесплатно, но для игры потребуется Gothic 2: Gold Edition.

Skyrim The Elder Scrolls Gothic 2
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