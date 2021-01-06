Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47

Кадр из Hitman III / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что студии IO Interactive, наметившей релиз Hitman 3 на 20-ое января, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

На днях издание Game Informer опубликовало 5-минутный отрывок геймплея Hitman 3, а уже сегодня разработчики из IO Interactive показали геймплейные особенности новой части про наёмного убийцу.

Теперь в игре будет очень много полезных коротких маршрутов, которые вы будете открывать по мере прохождения локации, и которые будут доступны игрокам даже при повторных прохождениях. Всего в игре ожидается шесть уровней, которые географически будут происходить в разных локациях (к примеру, помимо Дубая будет миссия в Лондоне), и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Также с выходом заключительной части трилогии об Агенте 47 все три игры вместе будут весить около 100Гб. Создатели игры улучшили систему хранения файлов и управления данными, а ещё теперь они используют улучшенное сжатие текстур. Для сравнения, HITMAN 2 с контентом первой части весит почти 150Гб.

Посмотреть на механику можно в небольшом видео ниже с прохождением локации в Дубае.

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.