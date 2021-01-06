УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47

6 января 2021, 18:55

Игра поступит в продажу уже 20 января, одновременно с ней выйдет и глобальный апдейт для всей трилогии.

Hitman III
Кадр из Hitman III / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что студии IO Interactive, наметившей релиз Hitman 3 на 20-ое января, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

На днях издание Game Informer опубликовало 5-минутный отрывок геймплея Hitman 3, а уже сегодня разработчики из IO Interactive показали геймплейные особенности новой части про наёмного убийцу.

Теперь в игре будет очень много полезных коротких маршрутов, которые вы будете открывать по мере прохождения локации, и которые будут доступны игрокам даже при повторных прохождениях. Всего в игре ожидается шесть уровней, которые географически будут происходить в разных локациях (к примеру, помимо Дубая будет миссия в Лондоне), и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Также с выходом заключительной части трилогии об Агенте 47 все три игры вместе будут весить около 100Гб. Создатели игры улучшили систему хранения файлов и управления данными, а ещё теперь они используют улучшенное сжатие текстур. Для сравнения, HITMAN 2 с контентом первой части весит почти 150Гб.

Посмотреть на механику можно в небольшом видео ниже с прохождением локации в Дубае.

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.

Epic Games Store PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Hitman
Сейчас вы просматриваете новость «Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на AndroidОбновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android PlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолейPlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолей Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods MaxНе спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОСMicrosoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС Valve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выигралаValve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выиграла
Следующий материал

Последние новости

20:04
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение
19:37
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
19:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
19:27
"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон Видео
19:07
Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины Видео
Реклама
18:55
Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47 Видео
18:52
Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина Видео
18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление Видео
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеров
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
Реклама
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
Реклама
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
12:00
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять