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Создатели Hitman III продолжают подогревать интерес к продолжению знаменитой серии об Агенте 47

5 января 2021, 19:53

Игра поступит в продажу уже 20 января, одновременно с ней выйдет и глобальный апдейт для всей трилогии.

Кадр из Hitman III / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что студии IO Interactive, наметившей релиз Hitman 3, на 20-е его число, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

На днях издание Game Informer опубликовало 5-минутный отрывок геймплея Hitman 3, в котором Агенту 47 нужно проникнуть внутрь одного из дубайских небоскрёбов и устранить неких Маркуса Стайвесанта и Карла Ингрэма.

Всего в игре ожидается шесть уровней, которые географически будут происходить в разных локациях (к примеру, помимо Дубая будет миссия в Лондоне), и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Стоит также отметить, что на ПК игра, не считая стримингового сервиса Stadia от Google – будет эксклюзивом Epic Games Store. В консольной же версии она выйдет на приставках обоих поколений.

Hitman 3 - геймплей

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.

Джеймс Бонд Epic Games Store PlayStation 5 Xbox Series X Hitman Project 007
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