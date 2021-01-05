Создатели Hitman III продолжают подогревать интерес к продолжению знаменитой серии об Агенте 47

Кадр из Hitman III / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что студии IO Interactive, наметившей релиз Hitman 3, на 20-е его число, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

На днях издание Game Informer опубликовало 5-минутный отрывок геймплея Hitman 3, в котором Агенту 47 нужно проникнуть внутрь одного из дубайских небоскрёбов и устранить неких Маркуса Стайвесанта и Карла Ингрэма.

Всего в игре ожидается шесть уровней, которые географически будут происходить в разных локациях (к примеру, помимо Дубая будет миссия в Лондоне), и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Стоит также отметить, что на ПК игра, не считая стримингового сервиса Stadia от Google – будет эксклюзивом Epic Games Store. В консольной же версии она выйдет на приставках обоих поколений.

Hitman 3 - геймплей

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.