Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина

Создатели отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World предложили всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Mass".

"Требуется мужество, чтобы войти в Зону. Те, кто решаются стать сталкерами, обычно обладают определённым жизненным опытом и готовы столкнуться с опасностями. Во всяком случае, им так кажется", — гласит описание композиции.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Дата выхода пока остается неизвестной.