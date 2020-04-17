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Билла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса

17 апреля 2020, 17:30

Один из основателей Microsoft стал центральной фигурой в многочисленных теориях заговора.

Билл Гейтс
Билл Гейтс / Medialeaks

Вокруг настоящей причины происхождения коронавируса сейчас строятся многочисленные теории. И их центральной фигурой в последнее время стал Билл Гейтс, которого обвиняют в создании вируса Covid-19 и его распространении ради личной выгоды.

Исследование провели западное издание New York Times и исследовательский центр Zignal Labs. Последний занимается анализом различных медиа и ресурсов для получения полезных данных.

Выяснилось, что с февраля по апрель 2020 года было зарегистрировано 1.2 миллионов случаев упоминания Билла Гейтса в контексте теорий заговора, связанных с происхождением коронавируса. Считались и интернет-источники, и телевидение.

Читайте такжеВ Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержкиНа втором месте, кстати, оказались вышки для интернет-технологии 5G, которые тоже многие недалекие люди считают причиной появления коронавируса. Но их упоминали в инфополе меньше на 33%, чем Билла Гейтса.

На одном только Facebook были найдены 16 тысяч постов, распространяющие дезинформацию и фейки о связи Гейтса с коронавирусом. Лайков и комментариев набралось целых 900 тысяч. А десять популярных видео о Гейтсе, распространяющие фейки о нем, набрали свыше 5 миллионов просмотров с марта по апрель.

Почему именно сооснователь Microsoft стал центром теорий заговора и фейков? Просто в 2015 году он выступил с речью, в которой высказался, что человечеству нужно бояться не ядерной войны, а как раз вирусов и болезней. И что мы не готовы к настоящей пандемии.

В New York Times выяснили, что подобных теоий заговора придерживаются люди, которые против вакцинации, а также граждане с правыми политическими взглядами. Они считают, что Гейтс использует коронавирус в своих целях, но никаких твердых доказательств не приводят.

Сам Гейтс отказывается комментировать подобные слухи вокруг своей персоны. Но представитель благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, который Гейтс основал, заявил, что очень грустно и разочаровывающе, когда люди тратят усилия на дезинформацию в то время, как все мы должны объединиться ради борьбы с болезнью.

Ранее мы рассказывали, как Apple и Google решили совместно создать приложение для отслеживания больных коронавирусом. Обещают полную анонимность и безопасность личных данных.

Билл Гейтс Microsoft коронавирус Covid-19
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