BioWare и EA представили первый полноценный трейлер Dragon Age 4

Dragon Age / BioWare

Чуда на церемонии награждения The Game Awards 2020 никакого не произошло – игрой года оказала та, которую и предвидели, а все слухи о том, что на церемонии если и не анонсируют новую игру серии Silent Hill, то хотя бы, наконец, покажут геймплей Elden Ring – оказались беспочвенными.

А вот, издатель Electronic Arts и студия BioWare решили не оставлять своих поклонников с совсем уж пустыми руками. Былые законодатели стиля официально представили первый тизер-трейлер новой части культовой ролевой серии Dragon Age.

Подзаголовка или номера в названии пока нет, но самое интересное другое – сюжетно это прямое продолжение последней Dragon Age: Inquisition, где детально раскроют линию одного из компаньонов прошлой части мага Соласа. Обещают и встречу с другим известным персонажем.

Больше никаких деталей, сроков выхода и прочих особенностей проекта в BioWare не сообщили. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

Dragon Age - первый трейлер

Напомним, что последняя часть в серии – Dragon Age: Inquisition – вышла 18-го ноября 2014 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Также на церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена в прошлом месяце в рамках празднования дня N7.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.