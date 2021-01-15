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Бренд OPPO готовит самый мощный Android-смартфон на рынке. Вот как он выглядит

15 января 2021, 16:25

Анонс ждем в конце марта или начале апреля.

В Сети появились пресс-изображения OPPO Find X3 Pro / Voice

Популярный блогер Эван Бласс, также известный как @Evleaks, представил официальные пресс-изображения OPPO Find X3 Pro, который должен стать самым мощным смартфоном на рынке – в бенчмарке AnTuTu он набирает 771 491 балл против 745 942 у нынешнего лидера в лице флагманского Xiaomi Mi 11.

Судя по опубликованным изображениям, новинка получит изогнутый дисплей с небольшой фронтальной камерой, врезанной в левую верхнюю область. Привлекает внимание и довольно необычное оформление тыльного блока камеры.

По словам блогера, смартфон оснащён OLED-матрицей со встроенным сканером отпечатка, 6,7-дюймовым экраном с разрешением 3216×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран в свою очередь охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивает 10-битную глубину цвета.

Основой флагмана станет новейший восьмиядерный процессор Snapdragon 888, питающийся от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 (по слухам, мощностью 65 Вт) наряду с быстрой беспроводной зарядкой. Согласно данным инсайдеров, мощность беспроводной зарядки равна 30 Вт.

Ожидается, что новинка будет доступна в чёрном, синем, оранжевом и белом цвете. Остальные подробности появятся после официальной презентации, которая должна состояться в конце марта или начале апреля.

  • Первые официальные изображения флагманского смартфона OPPO Find X3 Pro Voice
  • Первые официальные изображения флагманского смартфона OPPO Find X3 Pro Voice
  • Первые официальные изображения флагманского смартфона OPPO Find X3 Pro Voice

Ранее OPPO совместно с японской дизайн-студией nendo показала концептуальный складной смартфон с очень вытянутым дисплеем и необычным тройным шарниром. В сложенном состоянии это устройство легко помещается в ладони, а разложив одну секцию, можно пользоваться 1.5-дюймовым экранчиком, например, для приёма звонков или быстрых ответов.

Следующий шаг даст дисплей 3.15 дюйма – по словам OPPO, такой размер идеально подойдет для съемки или казуальных игр. В полностью разложенном состоянии пользователю доступен вытянутый 7-дюймовый дисплей с тонкими рамками. Сзади у телефона есть четыре камеры. Вдобавок на корпусе разместился отсек под стилус, а на одной из боковых граней есть четыре круглых кнопки.

Планирует ли компания воплотить задумку в реальность и выпустить такой смартфон на рынок – неизвестно.

смартфоны Android Oppo OPPO Find X3 Pro
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