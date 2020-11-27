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Будьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консоли

27 ноября 2020, 15:22

Платформодержатель начал банить людей за злоупотребление подпиской PS Plus Collection.

PS5
PS5 / Sony

Все пользователи, злоупотребляющие возможностью активировать сервис PS Plus Collection и предоставляющие такие услуги за деньги, подверглись массовой блокировке аккаунтов. Об этом сообщил портал GamerBraves.

Как стало известно, владельцы PS5, предоставлявшие доступ к своей консоли для активации игр из PS Plus Collection, получили перманентные баны привязанных к консоли аккаунтов. Воспользовавшиеся их услугами владельцы PS4 были заблокированы на два месяца.

Что примечательно, сам бан происходит не из-за активации PS Plus Collection, а из-за нарушения правила с активацией 50 аккаунтов на консоль и покупки чего-нибудь в PS Store на них – то есть если у вас, скажем, есть PS5, то нескольким друзьям с PS4 активировать игры можно – ничего не случится.

Еще один немаловажный фактор: если вы используете консоль, например, в Украине или России, то настоятельно не рекомендуется просить знакомых на другом конце света для активации набора игр, так как система автоматически отслеживает переключение аккаунта между регионами.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus
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