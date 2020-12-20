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Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения

20 декабря 2020, 14:47
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CD Projekt Red уже знают о проблеме и обещают всё починить.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Не успели CD Projekt Red выпустить новое обновление для многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077, как в Сети начали появляться сообщения о фатальном баге, из-за которого можно потерять все сохранения.

Так, в частности, если размер вашего файл сохранения превысит 8 МБ, то файл испортится и его будет невозможно считать. Пользователи же отмечают, что размер сейва в 8 МБ можно получить наиграв около 150 часов.

CD Projekt Red уже знают о проблеме и обещают всё починить, но уже испорченные сохранения вернуть не удастся. Ранее поляки выпустили очередной патч под номером !1!, который устраняет множество багов, а также улучшает производительность и общую стабильность игры. Разработчики устранили многие баги, приводившие к вылетам, а также решили проблему процессоров AMD с 4 и 6 ядрами, у которых была заблокирована функция многопоточности.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. С финансовой точки зрения игра стала бомбой – помимо уже сказанного ранее – добавилась информация о том, что в британском розничном чарте (который учитывает только физические копии) игра уступила только FIFA 21 по количестве продаж на старте за 2020 год, с топов Steam он всё ещё не сходит, а затраты на производство игры были отбиты буквально сразу.

С точки зрения "экспириенса" – это идеальный образ антиутопии: гиперкапиталистическое будущее, в котором мегакорпорации давным-давно превзошли возможности правительства по их сдерживанию. Ничто не истинно: всё дозволено.

Но вот техническая часть…

Cyberpunk 2077 баг с сохранением / Tomshardware

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

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