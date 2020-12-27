Бывший глава Nintendo вспомнил историю, когда Канье Уэст предлагал им идею совместной игры

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Бывший главный операционный директор Nintendo of America Реджи Фис-Эме (Reggie Fils-Aime) рассказал, что однажды у компании появилась возможность поработать с рэпером, продюсером и предпринимателем Канье Уэстом над видеоигрой. Впрочем, дальше разговоров дело всё же не продвинулось.

Во время мероприятия E3 много лет назад Канье Уэст посетил зал Nintendo и даже смог провести немного времени с Сигэру Миямото (создатель Super Mario. – прим. редакции). Позже он хотел договориться о встрече и с Реджи. Несмотря на безумие, традиционно царившее на E3, в конце концов они собрались в офисе Канье.

"У Канье было неистовое желание погрузиться в индустрию интерактивных развлечений. Он выходит, и говорит: "Я хочу работать с Nintendo".

"У нас было так много разных проектов в Nintendo, что возможности что-то сделать с Канье банально не было, и поэтому мне пришлось найти способ вежливо отказаться от этой возможности поработать с ним. Я сказал ему: "Канье, ты хочешь работать с нами, потому что думаешь, что мы крутые, но мы не крутые. Мы всегда стремимся к лучшему. Мы не из тех партнеров, с которыми вы хотели бы работать". И он смотрит на меня и говорит: "Реджи, ты именно тот партнер, с кем я хочу сотрудничать – и именно по этой причине!".

К слову, даже несмотря на отказ от сотрудничества Реджи назвал встречу с Канье интересной – и он, и руководство Nintendo ушли с чувством, что рэпер хорошо разбирается в видеоиграх и в целом очень их любит.

Кадр из игры Only One, которую музыкант собирался посвятить своей матери / E3 2016

Ранее арт-директор Ubisoft Рафаэль Лакост опубликовал у себя в твиттере концепты отмененной игры в сеттинге киберпанка, не став уточнять название игры или хотя бы вселенную. Он отметил, что планы по ее разработке были больше 10 лет назад.

По самим концептам сложно сказать, что это могло быть – на них изображён футуристический город с ярко выраженным для киберпанка контрастом роскоши и бедности а-ля Бегущий по Лезвию. Если учесть, что концептам уже 10 лет, то Лакост работал над игрой одновременно с Assassin’s Creed: Revelations. Напомним, что последняя вышла в 2011 году и стала своего рода переломной частью во вселенной Assassin’s Creed, после которой серия начала сильно меняться.