Call of Duty: Warzone хотят сделать ближе к Fortnite в плане событий

Кадр из Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

Одна из особенностей королевской битвы Call of Duty: Warzone – постоянная ротация режимов, благодаря которой игроки никогда не скучают. Студия Infinity Ward хочет пойти еще дальше и ввести в игру полноценные уникальные события. А ориентируются разработчики на опыт Fortnite.

Напоминаем, каждый сезон Fortnite посвящен какой-то уникальной тематике. Сейчас, к примеру, идет история о противостоянии шпионских организаций. Благодаря таким ивентам королевская битва от Epic Games все время остается свежей и удивляет игроков.

Нарративный директор Call of Duty: Warzone Тейлор Куросаки рассказал, что для игры тоже хотят сделать нечто подобное. Он и не отказывается от сравнений с Fortnite, а работы над уникальными ивентами ведутся уже давно и планировались с самого запуска Warzone.

Читайте такжеSony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStationКуросаки уверен, что подобные сезонные события идеально подойдут вселенной Call of Duty: Warzone. Ведь сюжет в battle royale разворачивается отдельно и продолжает события Modern Warfare 2019 года. Ивенты помогут еще сильнее развивать историю, а также привлекут внимание к игре.

Также Куросаки рассказал и о подходе к сюжету в Call of Duty: Warzone. Каждый сезон будет развивать глобальную историю, на примере предыдущих сезонов это уже показали. К примеру, выяснилось, что один из важных героев сюжетной кампании Modern Warfare 2019 года выжил, хотя все думали, что он умер. В Infinity Ward хотят делать больше подобных ситуаций, чтобы увлечь игроков происходящим.

А в сети уже ходят слухи о Call of Duty 2020 года. Это будет мрачный шутер о Вьетнаме и Холодной войне, который отличится огромным количеством жестокости.