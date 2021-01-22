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Capcom сделала разработку ремейка Resident Evil 4 приоритетной, но придется подождать

22 января 2021, 20:20
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Процесс создания ремейка слегка перезагрузили и теперь Resident Evil 4: Remake должен выйти в 2023 году.

Разработка ремейка Resident Evil 4 была перезапущена / VGC

Главный редактор портала Video Games Chronicle Энди Робинсон в рамках своего отчёта о Resident Evil 8 Village вскользь рассказал о переосмыслении приключенческого зомби-экшена Resident Evil 4, вышедший ни много ни мало 15 лет назад.

Как стало известно, разработка игры перешла из рук молодой команды M-Two (Resident Evil 3: Remake) в руки Capcom Division 1 (основные части Resident Evil и Devil May Cry) – причиной этому стали творческие разногласия касаемо разработки ремейка Resident Evil 4.

В частности, после негативных отзывов об их игре, разработчики ремейка третьей части хотели сделать ремейк четвертой точной копией оригинала, тогда как руководство Capcom настаивало на дополнительных геймплейных и сюжетных дополнениях в игре.

В связи с этим разработка игры будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год. К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.

После этого сценаристы хотели, чтобы в четвертой части Леон отправился в европейскую штаб-квартиру Амбреллы, где Кеннеди должен был подхватить вирус "Прародитель" и сражаться с классическими зомби. Позже, разработка игры вновь началась с нуля, и в новом переделанном сценарии Леон был заражен новой болезнью, которая вызывала бы у главного героя галлюцинации, из-за чего Кеннеди мог сражаться с паранормальными призраками, а также ловить флешбеки из инцидента в Раккун Сити.

Resident Evil 4 - трейлер

Напомним, что вчера вечером состоялась долгожданная презентация восьмой номерной части популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil, на которой нам наконец-то сказали точную дату выхода, показали небольшой геймплейный ролик и рассказали про коллекционное издание.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Покупатели на консолях текущего поколения получат бесплатное обновление для новых систем.

Студия также выпустила бесплатное демо Maiden эксклюзивно для консоли Sony PlayStation 5. События пробной версии происходят отдельно от основного сюжета 8-ой части, а игрокам в роли "девицы" предстоит сбежать из подземелья вампирши Леди Димитреску. В демо не будет никаких сражений, но игроки смогут оценить атмосферу и небольшой кусочек мира грядущей игры, Позже этой весной оно станет доступно и на остальных платформах.

Capcom Resident Evil 8 Resident Evil 4 Resident Evil Village
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