CD Projekt Red анонсировали первое бесплатное DLC для Cyberpunk 2077

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Студия CD Projekt Red поделилась информацией о первом дополнении для ролевой игры Киберпанк 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем.

Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити". Подробности раскроют в ближайшее время.

Ранее разработчики рассказывали, что для Cyberpunk 2077 будет использоваться та же модель выпуска дополнений, что и для Witcher 3 – игра получит несколько бесплатных и ряд крупных платных DLC. Выход первых крупных патчей также запланирован на начало следующего года.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Ранее разработчики выпустили крупный патч под номером 1.05 – помимо устранения критических ошибок в основных и дополнительных миссиях, разработчики решили проблему процессоров AMD с 4 и 6 ядрами, у которых была заблокирована функция многопоточности. По отзывам пользователей игра действительно стала работать лучше, и играть теперь намного приятней.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.