CD Projekt RED объявила точное время релиза Cyberpunk 2077 в Украине

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Если вы хотите сыграть в Cyberpunk 2077, как только игра станет доступна – разработчики из студии CD Projekt Red опубликовала в своем твиттере официальное время, когда горячо ожидаемый ролевой проект станет доступен для геймеров по всему миру.

Для игроков на ПК и Stadia релиз будет одновременным, в полночь по Гринвичу, а для всех консольных игроков – в полночь по местному времени.

Время релиза Cyberpunk 2077 в Украине:

PC – 10 декабря в 02:00 по МСК.

PlayStation и Xbox в цифре – 10 декабря в 00:00.

Предзагрузка Cyberpunk 2077 уже стартовала на консолях от Microsoft, а на PlayStation она начнётся за два дня до официального релиза. Предположительно, размер клиента без учёта патча нулевого дня составит не более 57 Гб свободного места на накопителе.

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных "некстгенных" версий намечен на следующий год.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.