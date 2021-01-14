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Студия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцы

14 января 2021, 02:55

Версии игры для PS5 и Xbox Series сейчас запланированы на 2021-ый, но не стоит ждать их раньше второй половины года.

Cyberpunk 2077
Авторы Cyberpunk 2077 показали план на 2021 гол / CD Projekt Red

CD Projekt Red выпустила пятиминутное обращение к игрокам, в котором сооснователь и руководитель компании Марчин Ивинский по пунктам рассказал о сложившейся ситуации с Cyberpunk 2077 и представил план на 2021-й.

Во-первых, Ивинский объяснил, что же пошло не так с консольными версиями игры. По его словам, студия до последнего "боролась за качество" на PS4 и Xbox One, а многие проблемы, с которыми они столкнулись после запуска, не были обнаружены во время тестирования.

В итоге в CD Projekt Red постоянно работали над улучшением потоковой передачи данных для консолей прошлого поколения, которая нужна, чтобы "скармливать" движку то, что игроки видят на экране, а поскольку город набит деталями, а пропускная способность дисков у старых консолей не лучшая, это существенно тормозило процесс разработки.

Во-вторых, в настоящий момент студия полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки Киберпанка сталкиваются на всех платформах. Первое крупное обновление будет выпущено в ближайшие 10 дней, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление.

В-третьих, некстген-патч для PS5 и Xbox Series выйдет не раньше второй половины 2021 года. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

И напоследок, когда Cyberpunk 2077 вернется в PlayStation Store. Студия работает над исправлениями и обновлениями и находится в постоянном диалоге с Sony, чтобы как можно скорее вернуть проект в PS Store, но это наверняка произойдёт только через несколько месяцев.

Cyberpunk 2077 - план на 2021 год

Ранее стало известно, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077.

Регулятор займётся проверкой качестваКиберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

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