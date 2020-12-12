В CD Projekt Red признали, что студия недооценила сложность и масштабы Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Неугомонный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), известный за свои срывы покровов, рассказал, что руководство CD Projekt Red взяло на себя ответственность за забагованный запуск ролевой игры Cyberpunk 2077.

В его руки попало письмо, адресованное работникам студии, которое было отправлено главой CDPR Адамом Бадовски. В нём затрагивается тема бонусов, которые напрямую зависели от оценок игры.

Руководство проанализировало ситуацию и пришло к мнению, что данный подход будет несправедлив – работники получат все бонусы, хоть игра и была несколько раз перенесена и получила смешанные обзоры. "Мы недооценили сложность и масштабы проекта, но вы сделали всё возможное, чтобы создать амбициозную, особенную игру",

Сейчас у PC-версии игры на Metacritic стоит общий балл 90, который имеет шанс либо опуститься, либо подняться, так как ещё не все издания завершили свои обзоры. Так или иначе, это пока что ниже The Witcher 3: Wild Hunt (93), чего уж говорить об играх Rockstar Games, которые набирают в среднем 96-97 баллов из 100.

А вот пользователи относятся к игре куда холоднее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Вчера вечером Cyberpunk 2077 получила обновление 1.04, которое повышает стабильность игры и исправляет некоторые ошибки. Однако, особой разницы в производительности пользователи так и не нашли, сравнивая старый и новый патч. Единственная разница была в отсутствии зависаний во время заскриптованных быстрых путешествий.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Ранее стало известно, что объемы предварительных заказов Cyberpunk 2077 были настолько высоки, что проект окупился еще до релиза. Формально студия ещё не получила деньги, однако по подсчётам выручка с продаж новинки, куда входят и предзаказы в размере 8 млн копий, уже превысила все затраты на разработку, а также расходы на маркетинг.

К слову, рекламный бюджет Cyberpunk 2077 и бюджет на разработку игры никогда не придавался огласке, однако из осеннего финансового отчёта CD Projekt Red достоверно известно, что в разработку новых проектов вложено не менее 120 миллионов долларов – подавляющая часть этих средств, конечно же, ушла на Киберпанк.

Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных "некстгенных" версий намечен на следующий год.