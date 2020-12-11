Назло пиратам: CD Projekt Red рассказала о невероятном успехе Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Разработчики одной из самых высокооцененных игр этого года Cyberpunk 2077 официально сообщили о том, что объемы предварительных заказов были настолько высоки, что проект окупился еще до релиза. Об этом поляки из CD Projekt рассказали польскому деловому изданию Pap Business.

Формально студия ещё не получила деньги, однако по подсчётам выручка с продаж новинки, куда входят и предзаказы в размере 8 млн копий, уже превысила все затраты на разработку, а также расходы на маркетинг.

К слову, рекламный бюджет Cyberpunk 2077 и бюджет на разработку игры никогда не придавался огласке, однако из осеннего финансового отчёта CD Projekt Red достоверно известно, что в разработку новых проектов вложено не менее 120 миллионов долларов – подавляющая часть этих средств, конечно же, ушла на Киберпанк.

Примечательно, что в последнюю неделю стоимость акций CD Projekt почти непрерывно снижается –стремительное падание началось 7 декабря, когда начали появляться обзоры на игру. Возможно, что акционеры ожидали на OpenCritic "более высокий балл", чем 91 из 100 возможных.

На релизе акции начали падать ещё ниже, что, возможно, связано с багами и проблемами консольных версий. При этом, в этот же день игра стала самым крупным запуском в истории Steam и продалась тиражом в восемь миллионов копий за счет предзаказов.

В целом, с 4 декабря, когда у акций компании был второй самый высокий показатель в её истории, акции CD Projekt Red упали на 29%. С августа этого года, когда был самый высокий показатель, они упали на 31%.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что Киберпанк получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.