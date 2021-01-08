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Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077

8 января 2021, 19:15

Геймеры снова в ярости и напоминают о том, что разработка многострадальной ролевой игры заняла восемь лет.

Cyberpunk 2077
CD Projekt Red прокомментировал слухи о разработке Cyberpunk 2077 / CDPR

На днях по Сети начала распространяться тревожная информация о ходе разработки и состоянии Cyberpunk 2077, нового творения польской студии CD Projekt Red, создателей популярной серии о Ведьмаке.

Сообщения от анонимного пользователя, который представился сотрудником CDPR, появились на форме GameSpot несколько недель назад. Активное обсуждение началось на Reddit в начале этой недели.

Источник сообщал, что разработчикам якобы пришлось вырезать огромное количество контента – размер клиента игры составлял 160 GB, а также поделился множеством других "подробностей". По утверждениям анонимного сотрудника, руководство планирует возродить игру, пойдя по стопам No Man's Sky, а итоговую версию мы увидим только летом.

Сообщение с опровержением появилось в Twitter-аккаунте игры: "Обычно мы не комментируем слухи, но на этот раз хотели сделать исключение, так как эта история попросту неправда". Согласно официальной информации, первые крупные патчи для Cyberpunk 2077 выйдут в январе и феврале.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 86 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,8, а на PS4 и вовсе 3,5. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry, выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошедшем году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

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