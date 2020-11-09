Цены на игры для PS4 в Украине пробили новое "дно"

Dirt 5 / Codemasters

Sony преподнесла украинским пользователям PlayStation очередной неприятный сюрприз. Цена на недавно вышедшую гоночную игру Dirt 5 в украинском PS Store увеличилась на 300 грн, приблизившись к отметке в 1999 грн. В рознице на момент написания заметки сохранилась старая цена.

Причины подобных действий платформодержатель не разглашает, но, вероятно, это очередной этап корректировки цен на фоне ослабления местной валюты: в европейском и американском PS Store цены остались прежними – 60 долларов (1699 грн).

Что примечательно, в Steam и Microsoft Store цены также не претерпели изменений – 699 и 1699 грн соответственно. Судя по всему, Sony постепенно продолжает повышать цены на различные тайтлы к скорому запуску своей новой домашней игровой системы PlayStation 5.

Напомним, что не так давно компания подняла цены на PS5 в Украине. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.