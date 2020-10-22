УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Цензура не дремлет: главному герою Minecraft обрезали лишнее

22 октября 2020, 15:25

Nintendo пришлось понерфить Стива из Minecraft, спрятав его кусок "мяса".

Minecraft / Smash Bros.

Когда игроки видели победный экран Стива в популярном файтинге Super Smash Bros. Ultimate, нельзя было не обратить внимание на кусок мяса, расположенный в довольно провокационном положении. Это изображение разошлось на мемы и Nintendo были вынуждены в кратчайшие сроки убрать мясо с экрана.

Для контекста: до "фикса" Стив и другие персонажи Minecraft праздновали победу поеданием куска мяса. В конце анимации камера опускалась до уровня пояса — из-за ракурса формы самого предмета у пользователей возникли ассоциации с пенисом.

Занимательно, что несколькими днями ранее редактор Kotaku взял интервью у Фила Спенсера, в ходе которого показал главе Xbox эту картинку. Фил выдержал долгую паузу, потому что ему показалось, что это фотошоп и через несколько секунд предположил, что эта ситуация будет исправлена.

Персонажей Minecraft для Super Smash Bros. Ultimate анонсировали в начале октября. Оба героя, Стив и Алекс, идут в трёх цветовых вариациях, а также с внешностью Зомби и Эндермена.

Ранее мы рассказывали, как скачать бесплатно Minecraft на свой ПК или смартфон.

Minecraft Smash Bros.
Сейчас вы просматриваете новость «Цензура не дремлет: главному герою Minecraft обрезали лишнее». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:38
Алиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху
15:25
Цензура не дремлет: главному герою Minecraft обрезали лишнее
15:25
Гороскоп на 23 октября для всех: угроза инфекций и агрессия начальства Видео
15:24
Райя и последний дракон 2021 - дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
15:21
Избили из-за пачки масла: в Киеве охранники супермаркета набросились на покупателя
Реклама
14:36
"Бедная Оля": назвали четвертую судью шоу Танці з зірками 2020
14:33
Эксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суициду Видео
14:33
У Зеленского оценили шансы на победу Украины в войне с Россией Видео
14:25
Сколько украинцев официально работают в Польше: интересная статистика Видео
14:24
У Путина оценили возможность подключения Турции к переговорам по Карабаху Видео
14:19
Милованов ответил, пойдет ли работать в Офис президента
14:15
Раскрылась ложь Кристины Асмус дочке о Гарике Харламове
14:11
Автономия армян и миротворцы: Алиев сделал заявление по Нагорному Карабаху
14:08
Медики назвали завтрак, вызывающий рак кишечника
14:02
Игры на телефон: 10 лучших игр на IOS и Андроид
13:43
В Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни
13:36
Как побороть зависть и стать счастливее: 5 действенных способов Видео
13:34
"Попочкой": Глюкоза впечатлила фигурой на пикантном фото
13:27
Пока что до +22 градусов: когда закончится тепло и вернутся дожди Фото Видео
13:25
Жесткий карантин в Украине: Зеленский сделал заявление Видео
Реклама
13:13
Эрдоган мощно "наехал" на Макрона: выдвинул серьезное обвинение
12:54
Ради кредита от МВФ Кабмин пошел на серьезные изменения в Нафтогазе - СМИ
12:54
"Слуга народа" оценил шансы роспуска парламента и назвал условие
12:41
В Беларуси появится новая партия для Союзного государства с Россией Видео
12:36
Гороскоп на конец октября: астрологи сказали, кто устроит безбедную жизнь Видео
12:29
Рекордный беби-бум: в Одесском дельфинарии родился второй дельфиненок новости компании
12:23
Синоптик рассказал, какой будет погода в декабре и ждать ли снега Видео
12:22
Назван город, который будет лидером по COVID-19 и последним выйдет из эпидемии​ Видео
12:12
Инфекционист расписала для украинцев заболевание Covid-19 по этапам Видео
12:09
На Виннитчине найдены мертвыми мужчина и двое детей: назван "убийца"
12:07
Тест на IQ: 8 способов "прокачать" мозг Видео
11:59
Черный Дрозд - драма года, или как помирить семью перед смертью Видео
11:42
"Без цензуры": Зеленский дал большое интервью - где и когда смотреть и о чем будет говорить президент
11:34
PS5 в Украине еще не вышла, но уже успела подорожать
11:28
Боль в шее: когда нужно мчаться за медицинской помощью Видео
11:27
Как снизить риск заражения Covid-19 в местах большого скопления людей: врач озвучил рецепт
11:26
Врач спрогнозировала, когда в Украине угомонится коронавирус Видео
11:22
Выбросил столб пепла на 10 км: в России проснулся один из самых активных вулканов мира Видео
11:15
Климкин спрогнозировал самый вероятный вариант окончания войны на Донбассе Видео
11:12
Десантная операция России в Армении: в Госдуме назвали сценарий по Карабаху Видео
Реклама
10:53
Хидео Кодзима активно работает над своей следующей игрой
10:50
Как не заразиться Covid-19 в магазине: иммунолог дал советы
10:36
Генерал США рассказал, почему Украина - "краеугольный камень" борьбы с РФ
10:07
На украинского телеведущего напал разъяренный буйвол во время съемок
09:58
Стало известно, когда в Украине появится своя вакцина от коронавируса Видео
09:54
Как сжечь жир и получить кубики пресса: эксперт назвал правильные продукты Видео
09:39
Сложно и запутано - Шарий добивается запрета Партии Шария через суд
09:39
Укрепляет иммунитет и подавляет раковые клетки: ученые рекомендуют этот травяной чай Видео
09:35
Кернес и Кучер выходят во второй тур на выборах мэра Харькова - опрос
09:23
Коронавирус в Киеве взял новую "высоту": рекордное число новых больных за сутки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять