Цензура не дремлет: главному герою Minecraft обрезали лишнее

Minecraft / Smash Bros.

Когда игроки видели победный экран Стива в популярном файтинге Super Smash Bros. Ultimate, нельзя было не обратить внимание на кусок мяса, расположенный в довольно провокационном положении. Это изображение разошлось на мемы и Nintendo были вынуждены в кратчайшие сроки убрать мясо с экрана.

Для контекста: до "фикса" Стив и другие персонажи Minecraft праздновали победу поеданием куска мяса. В конце анимации камера опускалась до уровня пояса — из-за ракурса формы самого предмета у пользователей возникли ассоциации с пенисом.

Занимательно, что несколькими днями ранее редактор Kotaku взял интервью у Фила Спенсера, в ходе которого показал главе Xbox эту картинку. Фил выдержал долгую паузу, потому что ему показалось, что это фотошоп и через несколько секунд предположил, что эта ситуация будет исправлена.

Персонажей Minecraft для Super Smash Bros. Ultimate анонсировали в начале октября. Оба героя, Стив и Алекс, идут в трёх цветовых вариациях, а также с внешностью Зомби и Эндермена.

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