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Чем Sony порадует подписчиков PlayStation Now в октября

6 октября 2020, 13:51

В каталог сервиса для PS4 добавлены шесть новых игр.

PlayStation Now
PlayStation Now

Компания Sony анонсировала октябрьский список игр, которые уже пополнили каталог облачной платформы PlayStation Now.

Главными предложениями месяца стали ремейк культовой игры Medievil от Other Ocean Emeryville и экшен-адвенчура с зомби и открытым миром Days Gone от SIE Bend Studio. Вторая будет доступна подписчикам сервиса до 4 января 2021 года.

Пользователи PlayStation Now также смогут получить в октябре доступ к инди-играм Friday the 13th: The Game, Trine 4, Battle Princess Madeline и Steel Rats. Подборка актуальна как для американских геймеров, так и европейских.

Отметим, что PlayStation Now включает в себя более 300+ игр для PS4, которые можно загружать и запускать непосредственно на консоли Sony, и более 700 игр для PS2, PS3 и PS4, которые можно стримить на PS4 или ПК. В октябре прошлого года японская компания снизила цены на подписку PS Now, чтобы сервис был более конкурентоспособным.

Стоимость подписки на сервис PlayStation Now составляет $20 в месяц, $45 за квартал или $100 в год, при этом Sony даёт попробовать PSNow бесплатный 7-дневный пропуск.

Ранее были названы цены PlayStation 5 в Украине и дата старта продаж.

PlayStation 4 Days Gone
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