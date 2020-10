Чем Sony порадует подписчиков PlayStation Now в октября

PlayStation Now

Компания Sony анонсировала октябрьский список игр, которые уже пополнили каталог облачной платформы PlayStation Now.

Главными предложениями месяца стали ремейк культовой игры Medievil от Other Ocean Emeryville и экшен-адвенчура с зомби и открытым миром Days Gone от SIE Bend Studio. Вторая будет доступна подписчикам сервиса до 4 января 2021 года.

Пользователи PlayStation Now также смогут получить в октябре доступ к инди-играм Friday the 13th: The Game, Trine 4, Battle Princess Madeline и Steel Rats. Подборка актуальна как для американских геймеров, так и европейских.

Отметим, что PlayStation Now включает в себя более 300+ игр для PS4, которые можно загружать и запускать непосредственно на консоли Sony, и более 700 игр для PS2, PS3 и PS4, которые можно стримить на PS4 или ПК. В октябре прошлого года японская компания снизила цены на подписку PS Now, чтобы сервис был более конкурентоспособным.

Стоимость подписки на сервис PlayStation Now составляет $20 в месяц, $45 за квартал или $100 в год, при этом Sony даёт попробовать PSNow бесплатный 7-дневный пропуск.

