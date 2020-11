Чёрная пятница в GOG – скидки на тысячи игр до -91%

Metro Exodus / 4A Games

После PS Store, Steam и Epic Games Store распродажа добралась и до сервиса цифровой дистрибуции GOG. Акция продлится до 1 декабря по 16:00 по Киеву, и за это время можно успеть выбрать из более чем двух тысяч игр со скидкой до 90%.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения The Evil Within отдают за 227 грн вместо 1134. Культовую ролевую игру Fallout: New Vegas можно взять за 127 грн, столько же просят за приключенческий боевик Batman: Arkham Origins.

Из интересных предложений также можно отметить:

Арт игры The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Арт игры Fallout 3 / Bethesda Softworks

Арт игры Prey / Arkane Studios

Арт игры Deus Ex / Eidos Interactive

Ранее мы делились нашими впечатлениями от Ghostrunner, польского киберпанка в духе Hotline Miami.